На Солнце зафиксирована вспышка наивысшего класса
Как рассказали ученые, на Солнце началась вспышка уровня X1.5. Пик достигнут в 17:08 3 февраля. В публикации напомнили, что солнечные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой провоцируют магнитные бури на Земле.

На Солнце зафиксирована вспышка наивысшего класса. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Как рассказали ученые, на Солнце началась вспышка уровня X1.5. Пик достигнут в 17:08 3 февраля.

В публикации напомнили, что солнечные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой провоцируют магнитные бури на Земле.