На Солнце зафиксирована вспышка наивысшего класса. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Как рассказали ученые, на Солнце началась вспышка уровня X1.5. Пик достигнут в 17:08 3 февраля.
В публикации напомнили, что солнечные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой провоцируют магнитные бури на Земле.