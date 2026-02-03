Минтранс: с 1 сентября 2026 года введут новые документы по грузоперевозке
С 1 сентября 2026 года при авиаперевозках грузов потребуется оформлять железнодорожную и грузовую накладные, а также экспедиторские документы. Об этом сообщили в телеграм-канале «Минтранс 62».
Отмечается, что при автомобильных перевозках станут обязательными электронные транспортные накладные и заказы.