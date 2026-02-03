FT: США и Европа согласовали план поддержки Украины в случае нарушения мира

Согласно Financial Times, Украина, США и европейские страны согласовали многоуровневый план поддержки будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом с чёткими мерами в ответ на возможные нарушения России. При «постоянных нарушениях» план предусматривает скоординированный военный ответ США и союзников в течение 24 часов, начиная с дипломатического предупреждения и ответных действий украинской армии. Если конфликт продолжится, план переходит ко второй фазе, а именно вмешательству «коалиции желающих». При масштабной эскалации военные действия, поддерживаемые Западом, могут начаться через 72 часа после первого нарушения с участием вооружённых сил США.

