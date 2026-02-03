FT: США и Европа согласовали план поддержки Украины в случае нарушения мира

Согласно информации, опубликованной Financial Times, Украина, США и страны Европы согласовали многоуровневый план поддержки будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом. Этот план включает в себя четкие меры реагирования на возможные нарушения со стороны России. Об этом пишет РБК.
В случае «постоянных нарушений» мирного соглашения, источники издания утверждают, что США и европейские союзники готовы дать «скоординированный военный ответ». Реакция будет происходить в течение 24 часов, начиная с дипломатического предупреждения и ответных действий украинской армии.
Если конфликт продолжится, план предусматривает переход ко второй фазе, которая включает вмешательство «коалиции желающих». В случае, если эскалация перерастет в масштабное наступление, то через 72 часа после первого нарушения перемирия, начнутся скоординированные военные действия сил, поддерживаемых Западом, с привлечением вооруженных сил США.