Эксперт предупредил, что зарядка телефона на морозе может повредить батарею

Зарядка смартфона на морозе может сократить срок службы аккумулятора. Об этом заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, передает «Абзац».
По его словам, при низких температурах любая батарея временно теряет часть емкости, поэтому устройство начинает разряжаться быстрее. Некоторые аккумуляторы сохраняют стабильную работу до -20 градусов, однако большинство хуже держит заряд.
«Причина в том, что при охлаждении замедляются химические процессы в аккумуляторе и „замерзает“ электролит. После возвращения в теплое помещение работа батареи, как правило, восстанавливается», — пояснил Муртазин.
Эксперт советует не ставить телефон на зарядку сразу после возвращения с холода. Лучше подождать 15-20 минут, пока устройство прогреется до комнатной температуры. Также не рекомендуют класть смартфон на батарею отопления — резкие перепады температур вредят аккумулятору.