42-летнего кораблинца осудят за хранение наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, в мае 2025 года мужчина посеял семена конопли у себя во дворе. Позже он, собрав части растений, высушил их, намереваясь использовать для личного потребления.

Его деятельность была пресечена сотрудниками полиции, из незаконного оборота изъято 227 г наркотика.

Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд для рассмотрения по существу.