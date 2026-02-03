42-летнего кораблинца осудят за хранение наркотиков
По данным следствия, в мае 2025 года мужчина посеял семена конопли у себя во дворе. Позже он, собрав части растений, высушил их, намереваясь использовать для личного потребления. Его деятельность была пресечена сотрудниками полиции, из незаконного оборота изъято 227 г наркотика. Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд для рассмотрения по существу.
