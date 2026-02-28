Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
24 февраля 12:19
550
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
20 февраля 10:07
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 088
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
19 февраля 17:54
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
607
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
17 февраля 12:56
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 283
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Рязанской области начали поиски 26-летнего жителя Тулы
В Рязанской области начали поиски 26-летнего жителя Тулы с татуировками на шее. Пост об этом опубликован в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».

Гылка Виорел пропал 15 февраля. С тех пор его местонахождение неизвестно. Отмечается, что мужчина может находиться в Рязани и области.

Приметы: рост — 163 сантиметра, нормального телосложения, волосы — темно-русые, глаза — карие.

Одежда: черная куртка, черно-синяя кофта, черные джинсы, шапка.

С собой у мужчины был черный пластиковый чемодан и рюкзак.

Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.