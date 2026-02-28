В Рязанской области начали поиски 26-летнего жителя Тулы

Гылка Виорел пропал 15 февраля. С тех пор его местонахождение неизвестно. Отмечается, что мужчина может находиться в Рязани и области. Приметы: рост — 163 сантиметра, нормального телосложения, волосы — темно-русые, глаза — карие. Одежда: черная куртка, черно-синяя кофта, черные джинсы, шапка. С собой у мужчины был черный пластиковый чемодан и рюкзак. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.

