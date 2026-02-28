В Лесопарке прошел мастер-класс по кузнечному делу

Участники мастер-класса познакомились с древним ремеслом и попробовали себя в роли кузнецов. Каждый смог создать аксессуар — фибулу. «Это был не просто мастер-класс, а настоящее погружение в историю и традиции ремесла», — говорится в сообщении.