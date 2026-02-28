Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
563
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 101
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
614
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 294
В центре Рязани столкнулись троллейбус и машина такси
В центре Рязани столкнулись троллейбус и машина такси. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, авария случилась в субботу, 28 февраля, на перекрестке улиц Свободы и Ленина. На опубликованных кадрах видно, что столкнулись «Лада» и троллейбус № 3.

Согласно «Яндекс Картам», движение около филармонии сильно затруднено.

Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.