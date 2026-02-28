В центре Рязани столкнулись троллейбус и машина такси

По словам очевидцев, авария случилась в субботу, 28 февраля, на перекрестке улиц Свободы и Ленина. На опубликованных кадрах видно, что столкнулись «Лада» и троллейбус № 3. Согласно «Яндекс Картам», движение около филармонии сильно затруднено. Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.