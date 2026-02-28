Труженице тыла из Рязанской области исполнилось 96 лет

Труженице тыла, ветерану труда из села Ермо-Николаевка Пителинского округа Александре Деминой исполнилось 96 лет. Об этом 28 февраля сообщили в соцсетях райадминистрации. Александру Демину поздравила замглавы райадминистрации по социально-экономическому развитию Юлия Климкина. Она вручила имениннице поздравление от президента России Владимира Путина, цветы и подарок.