Рязанцам рассказали о погоде в первый день весны

1 марта в области будет облачно, днем — с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Днем — без осадков. На дорогах — гололедица. Ветер будет юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит −3…+2°С, днем — 0…+5°С.

