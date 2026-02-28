Рязанца осудят за присвоение патронов и мины времен Великой Отечественной войны

Органами предварительного расследования установлено, что в августе 2025 года житель Александро-Невского искал металлолом около железной дороги с помощью металлоискателя и лопаты. Он обнаружил 103 немецких винтовочно-пулеметных патрона Mauzer и 88-мм минометную мину осколочного действия промышленного производства (1941 года изготовления). Находку мужчина принес домой, в правоохранительные органы не сообщил. Согласно результатам проведенных баллистической и взрывотехнической экспертиз, патроны пригодны для производства выстрелов. Мину можно взорвать при сильном механическом, термическом воздействии.

Жителя поселка в Рязанской области осудят за присвоение патронов и мины времен Великой Отечественной войны. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Органами предварительного расследования установлено, что в августе 2025 года житель Александро-Невского искал металлолом около железной дороги с помощью металлоискателя и лопаты. Он обнаружил 103 немецких винтовочно-пулеметных патрона Mauzer и 88-мм минометную мину осколочного действия промышленного производства (1941 года изготовления).

Находку мужчина принес домой, в правоохранительные органы не сообщил.

Согласно результатам проведенных баллистической и взрывотехнической экспертиз, патроны пригодны для производства выстрелов. Мину можно взорвать при сильном механическом, термическом воздействии.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ).

Уголовное дело направлено в суд.