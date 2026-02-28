Российский актер Сергей Астахов выступил на сцене рязанского ДК

В пятницу, 27 февраля, в Шиловском районном Дворце культуры показали комедийный спектакль «Что творят мужчины», сообщил ИД «Пресса». В нем сыграли известный российский актер театра и кино Сергей Астахов (в роли писателя-драматурга), а также Евгений Панфилов и Денис Агарков. Согласно сюжету, действие спектакля проходит в 1920 году в Петрограде. Через неделю запланирована премьера новой пьесы. Бывшего моряка назначают редактором, который отказывается давать согласие на постановку комедии.

«Он не понимает шуток и считает, что сценические произведения должны быть серьезными и патриотичными. Но чем больше правок вносит новый редактор, тем смешнее выглядит постановка», — говорится в сообщении.