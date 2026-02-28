Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 28
Вск, 01
Пнд, 02
ЦБ USD 77.27 0.15 28/02
ЦБ EUR 91.3 0.27 28/02
Нал. USD 77.50 / 78.29 28/02 16:30
Нал. EUR 91.40 / 92.48 28/02 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
583
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 125
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
617
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 305
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Российский актер Сергей Астахов выступил на сцене рязанского ДК
В пятницу, 27 февраля, в Шиловском районном Дворце культуры показали комедийный спектакль «Что творят мужчины», сообщил ИД «Пресса». В нем сыграли известный российский актер театра и кино Сергей Астахов (в роли писателя-драматурга), а также Евгений Панфилов и Денис Агарков. Согласно сюжету, действие спектакля проходит в 1920 году в Петрограде. Через неделю запланирована премьера новой пьесы. Бывшего моряка назначают редактором, который отказывается давать согласие на постановку комедии.

В пятницу, 27 февраля, в Шиловском районном Дворце культуры показали комедийный спектакль «Что творят мужчины», сообщил ИД «Пресса».

В нем сыграли известный российский актер театра и кино Сергей Астахов (в роли писателя-драматурга), а также Евгений Панфилов и Денис Агарков.

Согласно сюжету, действие спектакля проходит в 1920 году в Петрограде. Через неделю запланирована премьера новой пьесы. Бывшего моряка назначают редактором, который отказывается давать согласие на постановку комедии.

«Он не понимает шуток и считает, что сценические произведения должны быть серьезными и патриотичными. Но чем больше правок вносит новый редактор, тем смешнее выглядит постановка», — говорится в сообщении.