Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о непогоде
В ближайшие два часа 28 февраля на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-800 метров. На дорогах — гололедица. Непогода сохранится ночью и утром 1 марта.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о непогоде. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
В ближайшие два часа 28 февраля на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-800 метров. На дорогах — гололедица.
Непогода сохранится ночью и утром 1 марта.