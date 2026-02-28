Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
583
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 125
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
617
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 305
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Дерматолог пояснила, могут ли филлеры и лазерная эпиляция вызвать рак
Дерматолог Наталия Жовтан пояснила, могут ли филлеры и лазерная эпиляция вызвать рак. Об этом она 27 февраля рассказала NEWS.ru.

По словам дерматолога, предположения, что филлеры и лазерная эпиляция могут вызвать онкологию — миф.

Она отметила, что ботулотоксин, гиалуроновая кислота, препараты для биоревитализации [процедура в косметологии, при которой в кожу вводят препараты на основе гиалуроновой кислоты. — прим. ред.] не обладают мутагенным действием.

«Они не проникают в ядро клетки и не взаимодействуют с генетическим материалом, а работают в межклеточном пространстве или на мембране клетки. Страх, что филлер „запечатает“ раковую клетку внутри, тоже несостоятелен. Риск того, что единичный лазерный сеанс запустит рак у здорового человека, стремится к нулю. Это миф», — заявила дерматолог.

Наталия Жовтан уточнила, что любое высокоинтенсивное воздействие вызывает контролируемый ожог и воспаление, но здоровый организм справляется с повреждениями клеток и восстанавливает их.