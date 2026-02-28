Дерматолог пояснила, могут ли филлеры и лазерная эпиляция вызвать рак

Предположения, что филлеры и лазерная эпиляция могут вызвать онкологию — миф. Дерматолог Наталия Жовтан отметила, что ботулотоксин, гиалуроновая кислота не обладают мутагенным действием. «Они не проникают в ядро клетки и не взаимодействуют с генетическим материалом, а работают в межклеточном пространстве или на мембране клетки. Страх, что филлер „запечатает“ раковую клетку внутри, тоже несостоятелен. Риск того, что единичный лазерный сеанс запустит рак у здорового человека, стремится к нулю. Это миф», — заявила дерматолог.

Дерматолог Наталия Жовтан пояснила, могут ли филлеры и лазерная эпиляция вызвать рак. Об этом она 27 февраля рассказала NEWS.ru.

По словам дерматолога, предположения, что филлеры и лазерная эпиляция могут вызвать онкологию — миф.

Она отметила, что ботулотоксин, гиалуроновая кислота, препараты для биоревитализации [процедура в косметологии, при которой в кожу вводят препараты на основе гиалуроновой кислоты. — прим. ред.] не обладают мутагенным действием.

«Они не проникают в ядро клетки и не взаимодействуют с генетическим материалом, а работают в межклеточном пространстве или на мембране клетки. Страх, что филлер „запечатает“ раковую клетку внутри, тоже несостоятелен. Риск того, что единичный лазерный сеанс запустит рак у здорового человека, стремится к нулю. Это миф», — заявила дерматолог.

Наталия Жовтан уточнила, что любое высокоинтенсивное воздействие вызывает контролируемый ожог и воспаление, но здоровый организм справляется с повреждениями клеток и восстанавливает их.