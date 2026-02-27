За сутки в Рязанской области поймали 5 пьяных водителей

В Рязанской области за сутки выявили пять водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

По данным ведомства, всего за сутки в регионе зафиксировали 389 нарушений правил дорожного движения. Также полицейские выявили одного водителя, который повторно сел за руль в состоянии опьянения.

Кроме того, сотрудники ГИБДД пресекли 49 нарушений, связанных с управлением автомобилями с тонировкой. Еще два нарушения допустили пешеходы.

Среди водителей грузовых автомобилей зафиксировали 20 нарушений, а среди водителей автобусов — пять.