За ночь над регионами РФ сбили 95 БПЛА

С 23:00 26 февраля до 7:00 27 февраля средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотников. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, над территорией Московского региона, в том числе, пять БПЛА, летевших на Москву, акваторией Черного и Азовского морей. Ранее БПЛА сбили над Рязанской областью.