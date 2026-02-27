Ветеринары предупредили рязанцев о вреде зимних реагентов для домашних животных

Главное управление ветеринарии Рязанской области предупредило владельцев животных о рисках контакта питомцев с зимними реагентами на тротуарах. По данным ведомства, каждый четвёртый питомец в холодный период года обращается в ветеринарные клиники после прогулок по обработанным реагентами тротуарам. Наиболее частые последствия — химические ожоги, трещины на подушечках лап, зуд и отёки.

Специалисты рекомендуют владельцам использовать защитную обувь для животных или обрабатывать лапы специальными средствами, например воском, который создаёт водонепроницаемый слой и защищает лапы не только от реагентов, но и от химических загрязнений на улице.

После каждой прогулки важно тщательно мыть лапы, следить за поведением животного и выбирать безопасные маршруты. Эти меры помогут снизить риск травм и сохранить здоровье домашних питомцев в зимний период.