В Рыбном отремонтировали подъезд дома на улице Почтовой
В Рыбном Рязанской области провели текущий ремонт подъезда в доме № 14 на улице Почтовой. Работы выполнила управляющая организация ООО «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЖКХ» по предписанию региональной Государственной жилищной инспекции, сообщили в ведомстве.
В Рыбном Рязанской области провели текущий ремонт подъезда в доме № 14 на улице Почтовой. Работы выполнила управляющая организация ООО «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЖКХ» по предписанию региональной Государственной жилищной инспекции, сообщили в ведомстве.
В рамках ремонта специалисты привели в порядок отделочные слои стен и потолка подъезда.
Как сообщили в Госжилинспекции Рязанской области, управляющей компании выдали предписание устранить нарушения содержания общего имущества многоквартирного дома. После этого организация выполнила требуемые работы.
Ведомство отметило, что исполнение предписания находилось на контроле инспекции.
Фото: Госжилинспекция Рязанской области.