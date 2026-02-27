В Рыбном отремонтировали подъезд дома на улице Почтовой

В Рыбном Рязанской области провели текущий ремонт подъезда в доме № 14 на улице Почтовой. Работы выполнила управляющая организация ООО «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЖКХ» по предписанию региональной Государственной жилищной инспекции, сообщили в ведомстве.

В рамках ремонта специалисты привели в порядок отделочные слои стен и потолка подъезда.

Как сообщили в Госжилинспекции Рязанской области, управляющей компании выдали предписание устранить нарушения содержания общего имущества многоквартирного дома. После этого организация выполнила требуемые работы.

Ведомство отметило, что исполнение предписания находилось на контроле инспекции.

Фото: Госжилинспекция Рязанской области.