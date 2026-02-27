В Рязанском округе 103-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны

Житель Рязанского округа Дмитрий Иванов отметил 103-й день рождения. Об этом сообщил глава администрации округа Борис Ясинский на своей странице во «ВКонтакте». Дмитрий Иванов является почетным гражданином Рязани и ветераном Великой Отечественной войны. Сейчас он проживает в Рязанском округе вместе с родственниками.

На фронт Дмитрий Иванов ушел в 1941 году. Он участвовал в обороне Ленинграда, боях подо Ржевом и Курской битве.

Фото: страница Бориса Ясинского в соцсетях.