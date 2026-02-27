В Рязанской области зафиксировали четыре случаи незаконного ввоза скота

На этой неделе в Рязанской области ветеринарная служба зафиксировала 4 случая ввоза крупного и мелкого рогатого скота без необходимых ветеринарных документов. Владельцы животных, которые нарушили закон, могут получить штраф. На данный момент состояние здоровья животных контролируют ветеринары, они находятся на карантине, Проводятся необходимые проверки для избежания распространения опасных заболеваний. Ветеринарная служба напомнила владельцам животных, что перевозка скота без документов строго запрещена. Согласно ст. 10.8 КоАП РФ, за такое правонарушения предусмотрены штрафы: от 3 до 5 тысяч для граждан, от 30 до 40 тысяч для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч для юридических лиц.

