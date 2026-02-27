В Рязанской области у водителя арестовали машину из-за долгов

«Такие проверки помогают контролировать ситуацию с задолженностями и повышают дисциплину среди граждан. В ходе рейда проверялись транспортные средства, владельцы которых имеют долги по алиментам, кредитам, штрафам и другим обязательствам. Если у владельца обнаруживается задолженность, его автомобиль могут арестовать, — говорится в сообщении.

В Шиловском районе в ходе рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД выявили должника. У рязанца арестовали машину из-за долгов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Отмечается, что эти меры помогают взыскать долги и обеспечивают порядок на дорогах, а также повышают правовую культуру граждан.

Фото: пресс-служба администрации Шиловского района.