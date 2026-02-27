В Рязанской области призвали УК и собственников частных домов своевременно очищать крыши от снега и наледи

В администрации Касимовского округа обратились к ответственным лицам, управляющим компаниям и собственникам частных домов и призвали своевременно очищать крыши от наледи и снега, чтобы обезопасить людей и имущество. Также, по данным пресс-службы, коммунальные службы округа следят за стабильной работой систем жизнеобеспечения, проводят плановые мероприятия и оперативно устраняют неисправности, особенно при переменчивой погоде.

