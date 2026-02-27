В Рязани образовались 8-балльные пробки

В пятницу, 27 февраля, заторы образовались на улицах Каширина, Свободы, Спортивная, Циолковского, Есенина, Вокзальная, Первомайском проспекте и т. д. Пробки фиксируют также на Голенчинском, Касимовском шоссе, Северной окружной дороге и т. д.