В России впервые с осени 2025 года подешевели огурцы

С 17 по 24 февраля 2026 года в стране снизилась стоимость огурцов — на 3,8%, сообщает Росстат. Это первое падение цены на овощ с осени прошлого года: в период с 30 сентября по 6 октября 2025 года огурцы подешевели лишь на 0,1%.

В то же время в целом цены на плодоовощную продукцию за этот период в среднем выросли на 0,1%. Так, морковь подорожала на 2,6%, помидоры на 2,5%, картофель на 1,4%, бананы на 0,9%, капуста белокочанная на 0,7%, лук репчатый на 0,5%, яблоки на 0,4%, а свекла столовая на 0,3%.

Среди других продуктов питания зафиксированы как подорожания, так и удешевления.

Так, консервы овощные для детского питания подешевели на 0,8%, баранина на 0,6%, масло сливочное и подсолнечное на 0,5%, мясо кур на 0,4%.

Одновременно выросли цены на яйца куриные — на 3,9%, говядину — на 0,6%, колбасы вареные и сахар-песок — на 0,5%, консервы мясные для детского питания и водку — на 0,4%.