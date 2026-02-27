В России появился первый школьный учебник по беспилотникам

Издательство «Просвещение» совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы выпустило учебник о беспилотных летательных аппаратах для учеников 10-11-х классов. Об этом сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Учебник получил название «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии». В издательстве «Просвещение» уточнили, что издание прошло государственную экспертизу, получило официальный статус учебника и уже включено в федеральный перечень Министерства просвещения России.

Пособие предназначено для углубленного изучения тем по предметам «Физика» и «Информатика» в старших классах технологического, естественно-научного и агротехнологического профилей.

В учебнике рассматриваются различные аспекты работы с беспилотниками. В частности, школьники смогут изучить электронные и механические компоненты БПЛА, основы программирования дронов, правила использования воздушного пространства, а также основы визуального пилотирования.

Фото: Высшая школа экономики.