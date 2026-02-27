В России букеты цветов подорожали на 7%

Отмечается, что в российских крупных торговых сетях в 2026 году букет цветов можно приобрести за 449 рублей. В 2025-м его минимальная стоимость начиналась от 419 рублей. Бюджетный букет из микса живых цветов, включая розы, подорожал за год на 3,5%. Его цена — от 899 рублей (год назад — от 869 рублей). При этом штучные розы продают от 185 рублей за цветок, цветочные композиции в стакане — от 199 рублей.

Богданов уточнил, что в ассортименте крупных торговых сетей представлено около восьми позиций букетов: монобукеты из роз, кустовых роз и хризантем, композиции из живых срезанных цветов.