В Минздраве допустили создание таблетки, заменяющей поход в спортзал

В России могут создать таблетку, способную имитировать эффект физической нагрузки. Об этом РИА Новости заявил директор Научно-исследовательского института ревматологии имени Насоновой, главный внештатный ревматолог Минздрава РФ Александр Лила.

По словам специалиста, ученые изучают возможность фармакологически воспроизвести процессы, которые происходят в организме во время тренировок.

«Мышца, когда сокращается, выделяет миокины — целый ряд биологически активных веществ, которые запускают множество процессов. Поэтому сейчас думают над тем, а нельзя ли каким-то образом это с точки зрения фармакологии осуществить», — отметил Лила.

Он добавил, что потенциальный препарат может получить условное название «физическая нагрузка». Предполагается, что при его приеме будут запускаться те же биологические процессы, которые происходят у человека во время занятий спортом.