Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
-1°
Сбт, 28
Вск, 01
ЦБ USD 77.12 0.65 27/02
ЦБ EUR 91.03 0.71 27/02
Нал. USD 77.50 / 78.50 27/02 16:25
Нал. EUR 91.40 / 92.06 27/02 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
481
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 037
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
584
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 226
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили изменить правила прохождения практики для студентов
В Госдуме предложили засчитывать студентам работу по специальности в статусе самозанятых в качестве производственной практики. Соответствующее письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову направили депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Об этом сообщает ТАСС.

В Госдуме предложили засчитывать студентам работу по специальности в статусе самозанятых в качестве производственной практики. Соответствующее письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову направили депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы инициативы отметили, что многие студенты вузов совмещают учебу с профессиональной деятельностью и работают как самозанятые, однако их фактическая работа по профилю подготовки часто не засчитывается как практика.

Депутаты предлагают закрепить на нормативном уровне возможность зачета такой деятельности при условии, что выполняемые работы соответствуют профилю образовательной программы и позволяют подтвердить необходимые компетенции.

Для зачета студенту потребуется предоставить подтверждающие документы. Также может быть установлен минимальный объем выполненных работ — например, в часах или в подтвержденном доходе за период практики.