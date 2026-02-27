В Госдуме предложили изменить правила прохождения практики для студентов

В Госдуме предложили засчитывать студентам работу по специальности в статусе самозанятых в качестве производственной практики. Соответствующее письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову направили депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Об этом сообщает ТАСС.

В Госдуме предложили засчитывать студентам работу по специальности в статусе самозанятых в качестве производственной практики. Соответствующее письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову направили депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы инициативы отметили, что многие студенты вузов совмещают учебу с профессиональной деятельностью и работают как самозанятые, однако их фактическая работа по профилю подготовки часто не засчитывается как практика.

Депутаты предлагают закрепить на нормативном уровне возможность зачета такой деятельности при условии, что выполняемые работы соответствуют профилю образовательной программы и позволяют подтвердить необходимые компетенции.

Для зачета студенту потребуется предоставить подтверждающие документы. Также может быть установлен минимальный объем выполненных работ — например, в часах или в подтвержденном доходе за период практики.