В ДНР мужчина зарезал друга из-за отказа покормить кота

В ДНР мужчина зарезал своего друга из-за отказа покормить кота. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Отмечается, что инцидент произошел во время застолья с алкоголем. Хозяин квартиры, где проходила встреча, попросил своего гостя покормить домашнего питомца, но тот отказался.

В ходе разгоревшейся ссоры владелец кота нанес удар ножом в живот своему знакомому. Пострадавший смог выбраться в подъезд, но вскоре скончался от внутреннего кровотечения. Его тело обнаружили соседи.

Позже виновника задержали.