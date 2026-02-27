В бюджет Рязани поступили более 80 млн рублей с платных парковок за 2025 год

«В 2025 году от работы проекта платных парковок в бюджет города Рязани поступило 83,94 миллиона рублей, из которых: 37,84 миллиона рублей от оплаты парковок, 46,10 миллиона рублей от штрафов», — ответили в администрации на запрос ВР. Уточняется, что введение новых платных парковок, а также их ликвидация в настоящее время не планируется.

За год в бюджет Рязани от платных парковок поступило 83,94 млн рублей. Штрафы принесли больше доходов, чем оплата мест. Об этом сообщила «Вечерняя Рязань» со ссылкой на администрацию города.

Уточняется, что введение новых платных парковок, а также их ликвидация в настоящее время не планируется.