УК очистила от наледи и сосулек кровлю дома улице Гоголя в Рязани

В Рязани выполнены работы по очистке кровли от наледи и сосулек. Об этом сообщила пресс-служба Госжилинспекция по региону. Отмечается, что после вмешательства инспекции управляющая организация ООО «УЮТРЕСУРС» устранила проблему дома № 35 к.1 по улице Гоголя.

В Рязани выполнены работы по очистке кровли от наледи и сосулек. Об этом сообщила пресс-служба Госжилинспекция по региону.

Отмечается, что после вмешательства инспекции управляющая организация ООО «УЮТРЕСУРС» устранила проблему дома № 35 к.1 по улице Гоголя.

Фото: Госжилинспекция по Рязанской области.