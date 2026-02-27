Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
-1°
Сбт, 28
Вск, 01
ЦБ USD 77.12 0.65 27/02
ЦБ EUR 91.03 0.71 27/02
Нал. USD 77.50 / 78.50 27/02 16:25
Нал. EUR 91.40 / 92.06 27/02 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
481
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 037
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
584
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 226
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
TMZ: погиб актер сериала «Прослушка» Бобби Браун
«Бобби скончался во вторник от отравления дымом. Смертельный пожар начался после того, как Бобби зашел в сарай, чтобы завести машину с помощью пусковых проводов», — говорится в публикации. Актер Бобби Браун, родившийся в 1964 году в Вашингтоне, умер от ожогов и отравления дымом в результате несчастного случая. Его жена также получила серьезные ожоги, пытаясь его спасти.

Американский актер Бобби Браун, известный по роли в сериале «Прослушка», погиб в пожаре. Об этом февраля сообщил портал TMZ, передают «Известия»,

"Бобби скончался во вторник от отравления дымом. Смертельный пожар начался после того, как Бобби зашел в сарай, чтобы завести машину с помощью пусковых проводов", — говорится в публикации.

Актер Бобби Браун, родившийся в 1964 году в Вашингтоне, умер от ожогов и отравления дымом в результате несчастного случая. Его жена также получила серьезные ожоги, пытаясь его спасти. Браун учился в Американской академии драматического искусства и дебютировал в сериале «Убойный отдел: Жизнь на улице» в 1998 году. Среди его известных работ — «Прослушка».

Фото: Blown Deadline Productions.