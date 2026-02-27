TMZ: погиб актер сериала «Прослушка» Бобби Браун

«Бобби скончался во вторник от отравления дымом. Смертельный пожар начался после того, как Бобби зашел в сарай, чтобы завести машину с помощью пусковых проводов», — говорится в публикации. Актер Бобби Браун, родившийся в 1964 году в Вашингтоне, умер от ожогов и отравления дымом в результате несчастного случая. Его жена также получила серьезные ожоги, пытаясь его спасти.

Американский актер Бобби Браун, известный по роли в сериале «Прослушка», погиб в пожаре. Об этом февраля сообщил портал TMZ, передают «Известия»,

Актер Бобби Браун, родившийся в 1964 году в Вашингтоне, умер от ожогов и отравления дымом в результате несчастного случая. Его жена также получила серьезные ожоги, пытаясь его спасти. Браун учился в Американской академии драматического искусства и дебютировал в сериале «Убойный отдел: Жизнь на улице» в 1998 году. Среди его известных работ — «Прослушка».

