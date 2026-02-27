Снег на крышах домов в Шилове угрожает прохожим, жители бьют тревогу
В Шилове жители дома № 6 на площади Советская выразили обеспокоенность из-за угрозы безопасности. Сообщение с жалобой появилось в группе «Подслушано Шилово» во ВКонтакте. По словам горожан, с крыши дома падает снег и сосульки. «Сегодня, заходя на ВБ, с крыши упал снег! Хорошо, что не прибил!» — отмечает автор публикации.
Местные жители опасаются, что без надлежащей реакции коммунальных служб ситуация может привести к несчастным случаям.
Фото: «Подслушано Шилово».