Снег на крышах домов в Шилове угрожает прохожим, жители бьют тревогу

В Шилове жители дома № 6 на площади Советская выразили обеспокоенность из-за угрозы безопасности. Сообщение с жалобой появилось в группе «Подслушано Шилово» во ВКонтакте. По словам горожан, с крыши дома падает снег и сосульки. «Сегодня, заходя на ВБ, с крыши упал снег! Хорошо, что не прибил!» — отмечает автор публикации.