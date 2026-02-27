Рязанский прокурор взял на контроль жалобы жителей Старожиловского округа

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв с рабочим визитом посетил Старожиловский округ и провел личный прием граждан, пообещав оперативно разобраться в их проблемах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Жителей волновали вопросы ЖКХ, благоустройства, соблюдения прав несовершеннолетних и защита от телефонного мошенничества.

Так, одна жительница пожаловалась на необеспечение лекарствами сына-инвалида, из-за чего вынуждена покупать препараты за собственные средства.

По всем обращениям прокурор поручил незамедлительно организовать проверки и взял ход и результаты их проведения под личный контроль, чтобы добиться реального решения проблем граждан.