Рязанские спортсмены привезли домой четыре медали со Всероссийских соревнований по плаванию

Соревнования в Дзержинске прошли в честь российского тренера В. Ю. Морозова по плаванию среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Тимур Бочкарев выиграл золото на дистанции 50 м вольным стилем. Завоевали серебро Василиса Соленова на 400 м вольным стилем, а Варвара Носова — на 50 м. Сергей Черноусиков завоевал «бронзу» на дистанции 100 метров брассом.

Рязанские спортсмены привезли домой из Нижегородской области четыре медали со Всероссийских соревнований по плаванию. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Соревнования прошли в честь российского тренера В. Ю. Морозова по плаванию среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

От Рязанской области в состязаниях участвовала команда спортивной школы «Орион». Тимур Бочкарев выиграл золото на дистанции 50 м вольным стилем. Завоевали серебро Василиса Соленова на 400 м вольным стилем, а Варвара Носова — на 50 м. Сергей Черноусиков завоевал «бронзу» на дистанции 100 метров брассом.