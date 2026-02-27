Рязань
Рязанка получила почти 4 года колонии за кражу денег с карты знакомого
Таким образом подсудимая похитила 15 тысяч рублей, которые были списаны со счета потерпевшего.

В судебном заседании женщина признала вину и раскаялась в содеянном.

Суд признал ее виновной по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). По совокупности преступлений ей назначили наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.