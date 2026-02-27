Рязанец погасил долг в 300 тысяч рублей по алиментам после 20 часов обязательных работ

В Рыбновском районе Рязанской области отец, задолжавший 620 тысяч рублей, не работал и не платил алименты. Судебный пристав привлек его к ответственности и назначил 20 часов обязательных работ. В результате должник частично погасил долг в 300 тысяч рублей.

300 тысяч рублей задолженности по алиментам были погашены рязанцем после выполнения 20 часов обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Рязанской области.

В Рыбновском районе Рязанской области отец, задолжавший 620 тысяч рублей, не работал и не платил алименты. Судебный пристав привлек его к ответственности и назначил 20 часов обязательных работ. В результате должник частично погасил долг в 300 тысяч рублей.