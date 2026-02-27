Рязанцы смогут проголосовать за родной регион в туристической премии «Маршрут построен» до 11 марта

Отмечается, что в голосовании доступны шесть номинаций: «Туристический регион года», «Автотуризм», «Онлайн сервис года», «Промышленный туризм», «Событие года», «Экскурсионный маршрут».

Рязанцы смогут проголосовать за родной регион в национальной туристической премии «Маршрут построен» до 11 марта. Об этом сообщили в пресс-службе агентства развития туризма в Рязанской области.

