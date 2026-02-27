Рязанцы возмутились припаркованными машинами, из-за которых не вывозится мусор

По словам очевидцев, из-за оставленных у мусорки на улице Ленинского Комсомола 85 машин службы не могут подъехать, чтобы вывести его. «Мусорка приезжает ежедневно и уезжает, потому что невозможно проехать», — отмечают жители.

Рязанцы возмутились припаркованными у баков с мусором машинами. Об этом сообщили в телеграм-канале «ПУРВ».

