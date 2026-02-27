Рязанцы обратили внимание на нечищеный тротуар возле «Барса»

Жители Рязани обратили внимание на состояние тротуара и пешеходного перехода от торгового центра «Барс» до остановки на Вокзальной. Жалоба была опубликована в Telegram-канале RZN LIFE. По словам горожан, тротуар и переход остаются неубранными после снегопадов. Жители отмечают, что ситуация мешает безопасно добираться до остановки общественного транспорта и посещать близлежащие магазины.

В публикации горожане задаются вопросом, когда коммунальные службы займутся уборкой территории и приведут её в безопасное состояние.

Фото: RZN LIFE.