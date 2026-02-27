Рязанцы пожаловались на аварийное состояние одной из детской поликлиник в области

Рязанцы пожаловались на аварийное состояние одной из детской поликлиник в области. Об этом сообщили на странице ВКонтакте «Шацк 18+".

По словам очевидцев, в детской поликлинике пахнет сыростью и протекает крыша. Они опасаются, что кровля может обрушиться им на головы. На кадрах видно, как вода ручьями стекает по стенам.

Фото: «Шацк 18+".