Рязанцы пожаловались на аварийное состояние одной из детской поликлиник в области
По словам очевидцев, в детской поликлинике пахнет сыростью и протекает крыша. Они опасаются, что кровля может обрушиться им на головы. На кадрах видно, как вода ручьями стекает по стенам.
Рязанцы пожаловались на аварийное состояние одной из детской поликлиник в области. Об этом сообщили на странице ВКонтакте «Шацк 18+".
По словам очевидцев, в детской поликлинике пахнет сыростью и протекает крыша. Они опасаются, что кровля может обрушиться им на головы.
Фото: «Шацк 18+".