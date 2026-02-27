Рязанцы показали опустевшие полки магазина в Дашково-Песочни

Рязанцы поделились фотографиями пустых полок в магазине в Дашково-Песочне. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанский слон». Отмечается, что магазин находится на улице Новоселов, 50. Очевидцы предположили, что полки опустели из-за того, что грузовики с товаром не могут подъехать на разгрузку и застревают в снегу.