Рязанцев призвали не размещать кормушки для птиц на окнах и рядом с ними

Рязанцев призвали не размещать кормушки для птиц на окнах или рядом с ними. Об этом сообщили в телеграм-канале «Иду лесом, несу дичь» после того, как снегирь пострадал из-за столкновения со стеклом в центре реабилитации для диких животных. Эксперты отметили, что птицы часто теряют бдительность и врезаются в бликующие окна, получая травмы. Кроме того, у кормушек могут поджидать хищники.