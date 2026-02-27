Рязанцев призвали не размещать кормушки для птиц на окнах и рядом с ними
Рязанцев призвали быть осторожными и не размещать кормушки для птиц на окнах или рядом с ними. Об этом сообщили в телеграм-канале «Иду лесом, несу дичь».
Это предупреждение высказали после того, как в местном центре реабилитации для диких животных оказался снегирь, который пострадал из-за столкновения со стеклом.
Эксперты отметили, что птицы часто теряют бдительность и, привлеченные кормушками, врезаются в бликующие окна, получая серьезные травмы.
Также у кормушек могут поджидать хищники. В связи с этим, волонтеры и орнитологи призывают жителей Рязани быть внимательными и сообщать о любых ослабленных или травмированных птицах, нуждающихся в помощи.