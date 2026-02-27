Руководителям нескольких рязанских школ внесли представления за сосульки на крышах

Прокуратура провела проверку сасовских образовательных организаций в зимний период. По результатам проверки выяснилось, что в некоторых учреждениях места возможного схода снега не огорожены, также рабочие не убирали наледь с крыш. Руководителям образовательных организаций внесены представления. Фактическое устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.