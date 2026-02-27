Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
478
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 034
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
582
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 223
Россияне начали продавать камни из почек
На российских интернет-платформах появились объявления о продаже камней из почек, извлеченных в ходе медицинских процедур. Об этом сообщает «Shot Проверка».

В интернете продают желчные камни, размещают их сами пациенты. Цена зависит от размера: мелкие — около 2000 рублей, крупные — больше, один необычный камень продают за 100 000 рублей. Продавец утверждает, что он светится и блестит, и планирует потратить деньги с продажи на лечение. Для некоторых россиян продажа камней стала источником дохода: они собирают их и нелегально вывозят в Китай для использования в народной медицине.