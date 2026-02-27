Россияне начали продавать камни из почек

В интернете продают желчные камни, размещают их сами пациенты. Цена зависит от размера: мелкие — около 2000 рублей, крупные — больше, один необычный камень продают за 100 000 рублей. Продавец утверждает, что он светится и блестит, и планирует потратить деньги с продажи на лечение. Для некоторых россиян продажа камней стала источником дохода: они собирают их и нелегально вывозят в Китай для использования в народной медицине.

На российских интернет-платформах появились объявления о продаже камней из почек, извлеченных в ходе медицинских процедур. Об этом сообщает «Shot Проверка».

