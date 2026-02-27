Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
468
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 019
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
578
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 213
Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 6 марта
Об этом РИА Новости рассказал депутат комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По словам депутата, сокращение продолжительности рабочего дня в преддверии Международного женского дня в марте 2026 года не предусмотрено. «Аналогичная февралю складывается ситуация и с празднованием 8 Марта, которое в текущем году приходится на воскресенье. Таким образом, пятница, 6 марта, останется обычным рабочим днём стандартной продолжительности», — сказал Нилов.

