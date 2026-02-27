Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 6 марта

Об этом РИА Новости рассказал депутат комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По словам депутата, сокращение продолжительности рабочего дня в преддверии Международного женского дня в марте 2026 года не предусмотрено. «Аналогичная февралю складывается ситуация и с празднованием 8 Марта, которое в текущем году приходится на воскресенье. Таким образом, пятница, 6 марта, останется обычным рабочим днём стандартной продолжительности», — сказал Нилов.

Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 6 марта. Об этом РИА Новости рассказал депутат комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата, сокращение продолжительности рабочего дня в преддверии Международного женского дня в марте 2026 года не предусмотрено.

«Аналогичная февралю складывается ситуация и с празднованием 8 Марта, которое в текущем году приходится на воскресенье. Таким образом, пятница, 6 марта, останется обычным рабочим днём стандартной продолжительности», — сказал Нилов.