Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
-1°
Сбт, 28
Вск, 01
ЦБ USD 77.27 0.15 28/02
ЦБ EUR 91.3 0.27 28/02
Нал. USD 77.50 / 78.29 27/02 18:20
Нал. EUR 91.40 / 92.48 27/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
492
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 044
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
587
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 236
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Роспотребнадзор оценил риски завоза паразитарных заболеваний в Россию
В Роспотребнадзоре озвучили риски завоза паразитарных заболеваний трудовыми мигрантами. Отмечается, что паразитарные болезни остаются одной из главных проблем общественного здравоохранения в мире. Представители Роспотребнадзора отметили, что с увеличением числа иностранных граждан, приезжающих в Россию для работы, возрастает и угроза заноса паразитарных инфекций. Ведомство призвало к повышенному вниманию к этой проблеме и необходимости разработки мер по профилактике и контролю за состоянием здоровья мигрантов. Эксперты подчеркивают важность проведения медицинских осмотров и вакцинации для иностранных работников, чтобы минимизировать риски распространения инфекционных заболеваний на территории России.

В Роспотребнадзоре озвучили риски завоза паразитарных заболеваний трудовыми мигрантами. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что паразитарные болезни остаются одной из главных проблем общественного здравоохранения в мире.

Представители Роспотребнадзора отметили, что с увеличением числа иностранных граждан, приезжающих в Россию для работы, возрастает и угроза заноса паразитарных инфекций. Ведомство призвало к повышенному вниманию к этой проблеме и необходимости разработки мер по профилактике и контролю за состоянием здоровья мигрантов.

Эксперты подчеркивают важность проведения медицинских осмотров и вакцинации для иностранных работников, чтобы минимизировать риски распространения инфекционных заболеваний на территории России.