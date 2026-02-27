Роспотребнадзор оценил риски завоза паразитарных заболеваний в Россию

В Роспотребнадзоре озвучили риски завоза паразитарных заболеваний трудовыми мигрантами. Отмечается, что паразитарные болезни остаются одной из главных проблем общественного здравоохранения в мире. Представители Роспотребнадзора отметили, что с увеличением числа иностранных граждан, приезжающих в Россию для работы, возрастает и угроза заноса паразитарных инфекций. Ведомство призвало к повышенному вниманию к этой проблеме и необходимости разработки мер по профилактике и контролю за состоянием здоровья мигрантов. Эксперты подчеркивают важность проведения медицинских осмотров и вакцинации для иностранных работников, чтобы минимизировать риски распространения инфекционных заболеваний на территории России.

В Роспотребнадзоре озвучили риски завоза паразитарных заболеваний трудовыми мигрантами. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что паразитарные болезни остаются одной из главных проблем общественного здравоохранения в мире.

Представители Роспотребнадзора отметили, что с увеличением числа иностранных граждан, приезжающих в Россию для работы, возрастает и угроза заноса паразитарных инфекций. Ведомство призвало к повышенному вниманию к этой проблеме и необходимости разработки мер по профилактике и контролю за состоянием здоровья мигрантов.

Эксперты подчеркивают важность проведения медицинских осмотров и вакцинации для иностранных работников, чтобы минимизировать риски распространения инфекционных заболеваний на территории России.