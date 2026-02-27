Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

Роскомнадзор заявил о DDoS-атаке на официальный сайт ведомства. В настоящий момент технические специалисты принимают меры по нейтрализации угрозы, пишет RT.

Как отмечается, атаки осуществлялись с серверов, расположенных преимущественно в России, а также в США, Китае и странах Европейского союза. СМИ уточняют, что специалисты ведомства продолжают мониторинг и предпринимают шаги для защиты ресурсов.