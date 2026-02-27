Рязань
Резидент ИП «Рязанский» — компания «ЗАКОРД» приступила к строительству первой очереди завода по выпуску автокомпонентов
Резидент ИП «Рязанский» — компания «ЗАКОРД» приступила к строительству первой очереди завода по выпуску автокомпонентов. Об этом сообщает пресс-служба корпорации развития Рязанской области.

На участке площадью 5 га будут размещены цеха, склады и административный блок. Строительство комплекса началось с закладки фундамента производства нового поколения.

«Мы приветствуем новое высокотехнологичное Производство 4.0, которое уже в конце этого года планируют откроется на территории индустриального парка. Это наглядный пример, как современный бизнес максимально оперативно осваивает ниши по выпуску импортозамещающей продукции. Реализация проекта находится на сопровождении Корпорации развития», — отметил Вячеслав Несин.

«На первом этапе „ЗАКОРД“ сфокусируется на выпуске воздушных салонных фильтров для автомобилей. В ближайших планах — расширить ассортимент и выйти на крупносерийное производство», — поделился планами Павел Жирнов.

Запуск завода запланирован на осень 2026 года. Новое производство позволит создать около 50 рабочих мест.

На этом этапе «ЗАКОРД» ищет долгосрочных поставщиков конструкционных материалов, систем вентиляции, отопления и газоснабжения. Предложения о партнерстве можно направлять напрямую контактным лицам компании по ссылке.