Резидент ИП «Рязанский» — компания «ЗАКОРД» приступила к строительству первой очереди завода по выпуску автокомпонентов

Накануне на строительной площадке побывали гендиректор Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин и гендиректор ООО «ЗАКОРД» Павел Жирнов.

Резидент ИП «Рязанский» — компания «ЗАКОРД» приступила к строительству первой очереди завода по выпуску автокомпонентов. Об этом сообщает пресс-служба корпорации развития Рязанской области.

Накануне на строительной площадке побывали гендиректор Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин и гендиректор ООО «ЗАКОРД» Павел Жирнов.

На участке площадью 5 га будут размещены цеха, склады и административный блок. Строительство комплекса началось с закладки фундамента производства нового поколения.

«Мы приветствуем новое высокотехнологичное Производство 4.0, которое уже в конце этого года планируют откроется на территории индустриального парка. Это наглядный пример, как современный бизнес максимально оперативно осваивает ниши по выпуску импортозамещающей продукции. Реализация проекта находится на сопровождении Корпорации развития», — отметил Вячеслав Несин.

«На первом этапе „ЗАКОРД“ сфокусируется на выпуске воздушных салонных фильтров для автомобилей. В ближайших планах — расширить ассортимент и выйти на крупносерийное производство», — поделился планами Павел Жирнов.

Запуск завода запланирован на осень 2026 года. Новое производство позволит создать около 50 рабочих мест.