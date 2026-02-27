Поезда с остановкой в Рязани задержались в пути
Поезда с остановкой в Рязани задержались в пути. Об этом 27 февраля сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.
Причина — приостановка движения по Крымскому мосту. Всего задерживаются 10 пассажирских поездов. Через вокзал Рязань-2 проходят следующие:
- № 92 Москва — Севастополь;
- № 196 Москва — Симферополь;
- № 67 Симферополь — Москва;
- № 91 Севастополь — Москва.
Отставание от графика составляет от 1 до 3,5 часов.
В настоящее время движение возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов.