«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
469
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 024
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
579
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 215
Поезда с остановкой в Рязани задержались в пути
Поезда с остановкой в Рязани задержались в пути. Об этом 27 февраля сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

Причина — приостановка движения по Крымскому мосту. Всего задерживаются 10 пассажирских поездов. Через вокзал Рязань-2 проходят следующие:

  • № 92 Москва — Севастополь;
  • № 196 Москва — Симферополь;
  • № 67 Симферополь — Москва;
  • № 91 Севастополь — Москва.

Отставание от графика составляет от 1 до 3,5 часов.

В настоящее время движение возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов.